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K﻿im Kardashian'a 1,26 milyon dolarlık kripto para reklamı cezası 0:00 / 0:00

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Amerikan televizyon yıldızı Kim Kardashain, Instagram hesabı üzerinden "yasa dışı şekilde" bir kripto para biriminin reklamını yaptığı gerekçesiyle 1,26 milyon dolar para cezası aldı.

Kardashian, reklam için para aldığını duyurmadan EthereumMax kripto para birimini sosyal medya hesabı üzerinden teşvik etmişti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Kardashian'ın reklam için 250 bin dolar aldığını duyurdu.

Kardashian, SEC ile vardığı anlaşmaya göre önümüzdeki 3 yıl kripto para birimlerinin reklamını da yapamayacak.

Avukatı Kardashian'ın SEC ile anlaşmaya varmış oldukları için memnun olduğunu ve bu konuyu geride bırakarak diğer işlerine odaklanmak istediğini söyledi.

Kim Kardashian'ın Instagram'da 331 milyon takipçisi bulunuyor.

EthereumMax, Kardashian'ın bu kripto para birimini Instagram'da paylaştığı 13 Haziran 2021 tarihinden bu yana yüzde 98 değer kaybetti.

"Yanıltıcı tanıtım"

Yatırımcılar Ocak ayında Kim Kardashian, boksör Floyd Mayweather Jr, basketbolcu Paul Pierce ve EthereumMax'ın yaratıcılarına yönelik dava açmıştı.

California'da süren davada bu isimler, kripto paranın yatırımcılara satılmadan önce fiyatının şişmesi için yapılan "yanıltıcı tanıtımda" iş birliği yapmakla suçlanıyor.

EthereumMax'ın yaratıcıları ise bu iddialara karşı çıkıyor.

İsminin aksine EthereumMax'ın, en büyük kripto para birimlerinden olan Ethereum ile bir yasal ya da ticari bağlantısı bulunmuyor.

"Çok spekülatif"

SEC'nin başkanı Gary Gensler, bu olayın "ünlülerin desteğinin bir ürünü yatırıma değer hale getirmediğinin" anımsatıcısı olduğunu belirtti.

Gensler ayrıca ünlülerin ya da diğer şahısların, bir yatırım aracının reklamını yaparken ne zaman ve kaç para aldıklarını yasal olarak kamuoyu ile paylaşmaları gerektiğini de hatırlattı.