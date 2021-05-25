"KIM KARDASHIAN SORUMLU DEĞİL"

Kim Kardashian'ın bir temsilcisi, konuyla ilgili TMZ'ye konuşarak, mülkte devam eden bakım ve temizlik hizmetleri için çalışanların bir şirket tarafından tutulduğunu, Kardashian’ın bu şirketin işlerini nasıl yönettiğinden ve doğrudan personeliyle yaptıkları anlaşmalardan sorumlu olmadığını iddia etti.