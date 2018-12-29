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Kanye West, 14 milyon dolarlık Noel hediyesi ile eşi Kim Kardashian'a büyük mutluluk yaşattı. 41 yaşındaki rapçi, reality şov yıldızı eşi için Florida’da milyarderler sitesi olarak bilinen Faena House’tan bir ev satın aldı. 430 metrekare büyüklüğündeki ev sahil kenarında yer alıyor. Dört yatak odası, beş banyo ve geniş terası olan evin spor salonu, havuzu ve spa salonu da var.