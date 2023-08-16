Kim Kardashian bikinisiyle bisiklete bindi! Ünlü ismin pozları dudak uçuklattı!
Yayınladığı sosyal medya pozları ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren dünyaca ünlü Kim Kardashian, son olarak bikinisiyle bisiklete binip havuz kenarında tur attı. Kardashian, ana dair fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu.
Yaz aylarını İtalya'da geçiren Kim Kardashian, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla dünya magazininde adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak altın rengi bikinisiyle bisiklete bindiği ana dair fotoğraflarını Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.
Kardashian'ın "Puglia'da gece yüzüşü" notuyla yayınladığı gönderilerine 3.5 milyon beğeni ve 15 binin üzerinde yorum geldi. Popüler ismin gönderilerine Chris Appleton, Deh Alves, Ash K Holm, Kat Clark gibi ünlü isimlerden de yorum geldi.
Altın rengi bikinisiyle bisiklete binen ve havuz başını turlayan Kim Kardashian'ın kusursuz fiziğine sevenlerinden tam puan geldi.
Bikinisiyle aynı renk bisiklete binen Kim Kardashian, takı olarak gümüş bir halhal kullanmakla yetindi. Ünlü ismin pozları magazin gündeminde çok konuşuldu.
İşte Kim Kardashian'ın son pozları...