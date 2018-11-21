4 | 26

"Biliyorsunuz böyle şeyler yarı yarıyadır. Çünkü ben biliyorum o benim her zaman kendime güvenli olmamı ve eğlenmemi ister. Ama bunlar aynı zamanda onu rahatsız da ediyor. Ama bazen de kendimi iyi hissettiğimde kocamı rahatsız edecek paylaşımlar da yapabiliyorum" dedi.