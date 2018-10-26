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Kim Kardashian, doğum sonrası 30 hatta 40 kilo aldığını hatırlatarak ve kendisini hiç beğenmediğini söyleyerek, "Aslında özel hayatımda çok tutucu bir karakter sahibiyim. Toplum imajımda ise bambaşka biriyim. İki karşıt duygular içerisindeyim. Kısacası seks sorunumun olduğu kanısındayım" ifadelerini kullandı.