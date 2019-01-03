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People dergisi de her ne kadar Kanye West ve Kim Kardashian bu konuda bir açıklamada bulunmamış da olsa çifte yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde taşıyıcı annenin hamileliğinin sürdüğünü ve ünlü çiftin bebeğinin önümüzdeki mayıs ayında dünyaya geleceğini öne sürdü.