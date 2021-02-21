"BOŞAN ONDAN!"



Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanmasının perde arkasıyla ilgili iddialar da bitmek bilmiyor. Kimye adıyla anılan Kardashian ve West'in boşanmasında anne Kris Jenner'ın da etkisi olduğunu söyleniyor. ABD basınında konuyla ilgili yer alan haberlerde Kim Kardashian'a boşanmasını annesi Kris Jenner'ın söylediği ileri sürüldü. Bu iddialara göre Jenner, kızı Kim'e "Ondan boşan" dedi.

Jenner, damadı Kanye West'in giderek kontrolden çıktığını ve bu durumun da kızına ve aile markasına zarar verdiğini düşünüyor.