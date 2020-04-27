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Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Ermeni bir babanın kızı olan Kardashian, Instagram hesabından yaptığı 1915 olayları ile ilgili paylaşımları nedeniyle tepki topladı.

TEPKİ TOPLADI

Kim Kardashian'ın 'sözde Ermeni soykırımı' iddialarını yansıttığı paylaşımı, Türk kullanıcılardan tepki yorumlarının yağmasına neden oldu. 39 yaşındaki Kardashian, paylaşımlarıyla kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.

DEMET AKALIN: BİZ BARBAR DEĞİLİZ

Kim Kardashian'ın paylaşımlarına sinirlenen popçu Demet Akalın, Twitter hesabından tepkisini dile getirdi. Akalın, yaptığı paylaşımda "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza, Kim Kardashian'ı etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz!" ifadelerini kullandı.

'LAHMACUN' PAYLAŞIMI DA OLAY OLMUŞTU

Öte yandan Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından lahmacun fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşımını "Kimler lahmacunu biliyor? Bu bizim Ermeni pizzamız" notuyla yayınlayan Kim Kardashian'a Türk takipçilerinden tepki yağmıştı.

Birçok takipçisinin yanı sıra Demet Akalın ve Ebru Polat da lahmacuna "Ermeni pizzası" diyen Kim Kardashian'a tepki göstermişti. Akalın, "Lahmacun... Made in Türkiye bebeğim" yorumunu yaparken Polat ise, "Lahmacun canım o! Ermeni pizzası değil" ifadelerini kullanmıştı.