1 | 28

Kim Kardashian-Kanye West çifti, önceki gece 'The Cher Show’un açılış gecesine katıldı. Performans sırasında bir seyirci, twitter üzerinden West’e "Burada olman çok güzel, ama başını telefondan kaldırırsan bir şovda olduğumuzu anlarsın. Bu açılış gecesi. Bizim için çok önemli" mesajını göndererek, telefon kullanmayı bırakmasını söyledi.