Kim Kardashian'ın mutfak pozu sosyal medyayı salladı

Kardashian, iç çamaşırlarıyla mutfağa girip kek pişirdiği bir pozunu Instagram hesabında paylaştı. Kardashian'ın 115 milyon takipçisinden bazıları, onun güzel göründüğünü belirtti. Bazıları da "Kim iç çamaşırlarıyla mutfağa girer ki" diye yorum yaptı. Bir takipçisi de, "Yemek yapamadığını bütün o yemekleri yemediğini kendin de biliyorsun" yorumunu yazdı