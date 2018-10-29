Kim Kardashian: Kanye yedi çocuk istiyor

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, rapçi eşi Kanye West’in yedi çocuklu bir aile olmak istediği için kendisine baskı yaptığını söyledi. Dünyanın çocuklar için güvenli bir yer olmadığını ifade eden Kardashian, "Kanye beni çocuk konusunda taciz ediyor, yediye kafayı takmış vaziyette" şeklinde konuştu