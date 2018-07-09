3 | 10

Gördüğü ilgi sayesinde 800 milyon liralık servet yapan Kardashian'ın, 8 yıl önce sahiplendiği köpeği 'Rocky'yi de estetik çılgınlığının bir parçası yaptığı ortaya çıktı. Kısırlaştırdığı boxer cinsi köpeğinin 'özgüvenini yitirmesinden endişelendiği' için protez testis yaptırdı. ABD'li magazin ünlüsü, bu ameliyata 61 bin lira ödedi.