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ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, eşi Kanye West ve üç çocuğuyla yaşadığı evin giysi odasında çektiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Kardashian'ın bikiniyle çektiği pozuna takipçilerinden yaklaşık 4 milyon beğeni geldi. Birçok takipçisi 38 yaşındaki reality şov yıldızına, "Ben de böyle bir giysi odası istiyorum" şeklinde yorum yazdı.