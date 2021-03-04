"2 MİLYAR DOLARLIK SERVET"



Ünlü çiftin boşanma sonrasında mal paylaşımarını nasıl yapacakları ise merak konusu. Çünkü ikilinin kişisel büyük servetleri var. Kanye West, 1 milyar doları aşkın, Kardashian'ın ise yaklaşık 900 milyon dolarlık bir serveti olduğu ifade ediliyor. Çiftin, bu servetin içinde 100 milyon doların üzerinde değeri olan bir emlak portföyü de var.



Çift, 2014 yılında İtalya'nın Floransa kentinde dünya evine girmişti.



Kardashian, Kanye West ile üçüncü evlililiğini yapmıştı. Kardashian, 2000 yılında müzisyen Damon Thomas ile yaptığı evliliği 4 yıl sürdü. 2011'de ise basketbolcu Kris Humphries ile evlendi ancak 2 yıl sonra ayrılık kararı aldı. West ise ilk kez nikah masasına oturmuştu.