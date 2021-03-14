"BOŞANMADAN ÖNCE NUMARALARINI DEĞİŞTİRDİ"



Aynı kaynak ayrıca, aradaki husumete rağmen çiftin, çocuklarına ebeveynlik yapmaya devam ettiğini ve West'in Kardashian dışarıdayken evi düzenli olarak ziyaret ettiğini dile getirdi.



Söz konusu kaynak, konuyla ilgili şunları söyledi:



Kim Kardashian, boşanma davası açmadan önce bile Kanye, numaralarını değiştirmişti. Ona 'Benimle güvenlik personelim üzerinden iletişime geçebilirsin' demişti.



Kim, buna rağmen çocuklar konusunda ona güveniyor. Kanye, çocukları seviyor ve onları sıkça görüyor. Kim, evden çıkınca Kanye gelip, çocuklarla takılıyor. Evde bir dadı ordusu var. O yüzden geçiş süreci kolay oluyor.