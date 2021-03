Keith Chapman tarafından yaratılan çocuk televizyon dizisi PAW Patrol'e dayanan, Cal Brunker tarafından yönetilen animasyon filmin 20 Ağustos 2021’de gösterime girmesi bekleniyor.



Kardashian daha önce Carmen Electra ile birlikte Acayip Bir Film ve Vadinin Melekleri adlı sinema filmlerinde; How I Met Your Mother, Beyond the Break ve CSI: NY gibi dizilerde rol almıştı.