Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru nedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Güvercin 1 milyonluk soruyu açtırdı. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği yarışma programında bu zamana kadar 6 kez 1 milyonluk soru açıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabına ilişkin merak edilenler...
Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru gündeme geldi. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu olan Rabia Birsen Güvercin 1 milyon TL'lik soruyu açtırıyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru 10 Eylül Pazar günü yayınlanan yarışmanın yeni bölümünde açıklandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru nedir? 1 Milyonluk soru ve cevabı ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...
1 MİLYONLUK SORU HEYECANI
ATV ekranlarında ekran karşısına çıkan Kim Milyıner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki aslen Konyalı yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYON TL'LİK SORU NEDİR?
10 Eylül Pazar akşamu saat 20.00'de 1 milyon TL'lik soru ve cevabı ATV ekranında yayınlanndı. 1 milyon TL'lik soru "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" oldu.