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        Haberler Gündem Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru nedir? 1 Milyonluk soru ve cevabı ne zaman yayınlanacak?

        Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru nedir?

        ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Güvercin 1 milyonluk soruyu açtırdı. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği yarışma programında bu zamana kadar 6 kez 1 milyonluk soru açıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 21:21 Güncelleme: 10.09.2023 - 21:21
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        Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru gündeme geldi. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu olan Rabia Birsen Güvercin 1 milyon TL'lik soruyu açtırıyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru 10 Eylül Pazar günü yayınlanan yarışmanın yeni bölümünde açıklandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru nedir? 1 Milyonluk soru ve cevabı ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

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        1 MİLYONLUK SORU HEYECANI

        ATV ekranlarında ekran karşısına çıkan Kim Milyıner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki aslen Konyalı yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

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        KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYON TL'LİK SORU NEDİR?

        10 Eylül Pazar akşamu saat 20.00'de 1 milyon TL'lik soru ve cevabı ATV ekranında yayınlanndı. 1 milyon TL'lik soru "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" oldu.

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        RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Rabia Birsen Güvercin 24 yaşında, aslen Konyalı ve Ankara'da yaşıyor. Güvercin, bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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