Kim Milyoner Olmak İster programının geçen hafta ekrana gelen bölümünde yarışmacı olarak katılan Buket Ela Demirel Erol, ilk sorudan itibaren gösterdiği başarılı performansla geceye adeta damga vurdu. Yarışmacıya işitme engeli nedeniyle stüdyoda bulunan bir işaret dili uzmanı yardımcı olurken 60 bin TL değerindeki soruya kadar gelen Buket Ela Demirel Erol bu akşam 125 bin TL'lik soruya yanıt verecek.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUKET ELA DEMİREL EROL'UN HİKAYESİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Ela Demirel Erol, 2 yaşındayken geçirdiği havale nedeniyle işitme engeli bulunuyor. İşitme cihazının sadece mekanik sesleri algılamasında etkisi olduğunu söyleyen Buket Ela Demirel Erol insanları dudak okuma becerisi sayesinde anladığını belirtti. Buket Ela Demirel Erol, Boğaziçi Üniversitesi Dil bilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ayrıca çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor. İşaret dili ile Türkçe konuşma dili arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade eden yarışmacı kendisine yöneltilen bir soruyu dil farklılığı nedeniyle anlamakta güçlük çekince yarışmada duygusal anlar yaşandı.

Milyoner tarihinde bir ilkin gerçekleştiği gecede yarışmacı Buket Ela Demirel Erol aynı zamanda izleyenlere bir farkındalık mesajı da verdi.Yaşadığı işitme kaybı nedeniyle yaşamında zor süreçlerden geçen Erol, programda hayat tecrübelerini anlatırken "Engel bir hastalık değil, yaşam biçimidir" sözleri ile de milyonları bu konuda farkındalığa davet etti.