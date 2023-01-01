Fenerbahçe, 2021 yılının yaz transfer döneminde Çin'in BJ Guoan takımından 3 milyon Euro karşılığında Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi transfer ettiğinde, neredeyse hiç kimse onun sadece bir sezon sonra 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satılacağını tahmin edemezdi.