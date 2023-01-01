Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kim Min-Jae, astronomik bir ücretle transfer oluyor

Koreli futbolcu, kendisini Avrupa'nın en büyük sahnesinde gösterme fırsatı yakalayacak

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Kim Min-Jae, astronomik bir ücretle transfer oluyor

    Fenerbahçe, 2021 yılının yaz transfer döneminde Çin'in BJ Guoan takımından 3 milyon Euro karşılığında Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi transfer ettiğinde, neredeyse hiç kimse onun sadece bir sezon sonra 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satılacağını tahmin edemezdi.
  • Kim Min-Jae, astronomik bir ücretle transfer oluyor

    Koreli stoper, kısa süre kaldığı sarı-lacivertli ekipte taraftarların sevgilisi oldu ve İtalya'nın yolunu tuttu.
  • Kim Min-Jae, astronomik bir ücretle transfer oluyor

    Kendisini Napoli taraftarlarına da sevdiren Kim, Serie A'da değerine değer kattı.
  • Kim Min-Jae, astronomik bir ücretle transfer oluyor

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını da giyen Koreli oyuncu, oynadığı futbolla takdir aldı.
  • Kim Min-Jae, astronomik bir ücretle transfer oluyor

    Ve bu performansının ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.
  • Kim Min-Jae, astronomik bir ücretle transfer oluyor

    Calciomercato'da yer alan habere göre Manchester United, Napoli'nin Güney Koreli stoperini transfer listesinin en üstüne koydu.
  • Kim Min-Jae, astronomik bir ücretle transfer oluyor

    Kim Min-Jae, bu sezon Serie A kulübü için göze çarpan bir performans sergiledi ve 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var.
  • Kim Min-Jae, astronomik bir ücretle transfer oluyor

    Avrupa'nın dev kulüpleri, bu ücreti ödemek için sıraya girdi, ancak Kim'i transfer etmek isteyen en güçlü aday şimdilik Manchester United.
  • Kim Min-Jae, astronomik bir ücretle transfer oluyor

    Böylece Kim Min-Jae, oynadığı futbolla kendisini Avrupa'nın en iyi sahnelerinden birisinde gösterme fırsatı yakalayacak.
  • Kim Min-Jae, astronomik bir ücretle transfer oluyor

    Napoli'nin neredeyse tüm maçlarında 90 dakika forma şansı bulan Koreli stoper, takımına 2 gol katkısında bulundu.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.