Kim Min-Jae: Canavar lakabını seviyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Kim Min-Jae: Canavar lakabını seviyorum

Fenerbahçe'nin 'canavar' lakaplı yeni transferi Kim Min-Jae, ilk kez basının karşısına çıktı ve soruları yanıtladı.

Kim Min-Jae: Canavar lakabını seviyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae, sarı lacivertli ekibin İstanbul'da 2-0 kazandığı Antalyaspor maçında ilk kez sahaya çıktı. Taraftarın önüne çıkan Kim Min-Jae, düzenlediği basın toplantısında da soruları yanıtladı.

Fenerbahçe'ye transfer sürecini değerlendiren Kim, "Avrupa'dan beni isteyen kulüplerin olduğu bir sır değildi ama Fenerbahçe'nin projesi benim için en iyi seçenekti. Başkanımıza, yöneticilerimize ve teknik direktörümüze çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğimden beri çok iyi karşılandım. Bu takım ile maça çıkabildiğim için kendimi çok onurlu hissediyorum" dedi.

"Henüz bir maça çıkabildim. Çevreye ve takıma adapte olarak kendimi geliştirmek istiyorum" diyen Güney Koreli stoper, "Canavar lakabını seviyorum. Bu lakabı sürdürebilmek için elimden geleni yapacağım. Türkiye, benim için kardeş bir ülke. Burada iyi karşılandım, bu bana bir sorumluluk yüklüyor. Birkaç aydır futboldan uzaktım. Bu hazırlık periyodunu geçtikten sonra umarım hem Fenerbahçe için hem de benim için daha güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

Kim, Szalai ile ilgili ise, "Szalai ile uyumumuz kötü değildi. Gol yemediğimiz için mutluyum. Szalai çok iyi bir oyuncu" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe, TFF'ye tazminat davası açtı!
FUTBOL Fenerbahçe'den TFF'ye tazminat davası!
Galatasaray Hatayspor maçı muhtemel 11'i! GS Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL Terim kararını verdi!
Fenerbahçe - Antalyaspor yazar yorumları
FUTBOL Fenerbahçe - Antalyaspor yazar yorumları
Beşiktaş'ta gündem Kaan Ayhan ve Umut Meraş!
FUTBOL Milli harekat!
Vitor Pereira, golde depara kalktı: Sevincim duygusaldı
FUTBOL Vitor Pereira, golde depara kalktı!
Vitor Pereira'nın dokunuşu! Fenerbahçe, 'değişikliklerle' kazanıyor!
FUTBOL Pereira'nın dokunuşu
Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "Ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor"
FUTBOL "Çok çalışmamız gerekiyor"
Galatasaray'ın Randers maçı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda
FUTBOL Randers maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda
Hollanda'da Görkem Sağlam ve Ali Akman haftanın ilk 11'inde
FUTBOL Hollanda'da haftanın ilk 11'indeler
Süper Lig'deki yeni "yabancı oyuncu kuralı" tartışılıyor
FUTBOL "Yabancı oyuncu kuralı" tartışılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.