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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor

Fenerbahçe'den bu yaz Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor! Sarı-lacivertlilerden 18 milyon Euro'ya transfer olan Güney Koreli için Manchester United, rekor bonservis bedeli ödemeyi göze aldı!

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  • Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor

    Napoli'nin bu yaz serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'nin yükselişi devam ediyor.
  • Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor

    İngiliz basınında geçen gün çıkan habere göre Tottenham, daha önce de ilgilendiği Güney Koreli savunmacı için harekete geçmişti.

     
  • Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor

    REKOR BEDELİ DUYURDULAR

    Daily Mail ise Kim Min Jae'nin yeni talibini ve rekor bonservis bedelini duyurdu. Manchester United, talipleri artmadan önce 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

     
  • Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor

    Haberde, Napoli'nin sezon başında Chelsea'ye sattığı Kalidou Koulibaly'nin yerini "sadece" 18 milyon euro ödediği Kim Min-Jae ile doldurduğu ve Koreli oyuncunun Napoli için Koulibaly'den daha kullanışlı bir oyuncu haline gelebileceği ifade edildi. 

     
  • Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor

    Ayrıca Min-Jae'nin tıpkı 1950'li yıllarda oynayan İngiliz stoperler gibi fiziksel gücünü fazlasıyla kullandığına yer verildi.

     
  • Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor

    Fabio Cannavaro ve Sergio Ramos gibi isimlerden etkilendiği belirtilen Kim Min-Jae için "Onlar gibi olabilir" ifadeleri kullanılan haberde Kim Min-Jae'nin elit bir stoper haline gelebilmek için Fenerbahçe'den ayrıldığı ve Premier Lig'in onun için ideal bir adres olabileceği yazıldı.

     
  • Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor

    DEĞERİNİ KATLAYARAK DEVAM EDİYOR!

    2021 yılında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye gelen 25 yaşındaki stoperin o dönemki piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyordu.
  • Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor

    Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla değerini sırasıyla önce 6.5'a, ardından ise 9, 11 ve 14 milyon Euro'ya kadar yükseltti. 
  • Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor

    Avrupa'nın yükselen değeri haline gelen Kim'in iki yıl önce 2 milyon Euro olan piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 25 milyon Euro'ya ulaştı. Kim böylece değerini 12'ye katladı.
  • Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor

    AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

    Başarılı performansını Napoli'de de sürdüren Güney Koreli savunmacı, eylül ayında Serie A'nın oyuncusu seçilmişti.
  • Kim Min-Jae için rekor bonservis! Değerini katlayarak gidiyor

    Bu sezon Napoli formasıyla 9 maça çıkan başarılı stoper 2 maçta rakip fileleri havalandırdı.

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