Kim olduklarını bulabildiniz mi?

Bu ünlülerde farklı bir şey fark ettiniz mi? Eğer etmediyseniz daha yakından incelemenizi öneririz. Morpht_me adlı Instagram hesabı olan 25 yaşındaki Fransız öğrenci, photoshop ile ünlüleri karıştırıyor. 60 binden fazla takipçisi olan sosyal medya hesabı 2 hatta 4 ünlüyü photoshop yardımıyla birleştiriyor. Gelin o ünlülere göz atalım...