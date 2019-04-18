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Kim olduklarını bulabildiniz mi?

Giriş: 18.04.2019 - 14:46 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Bu ünlülerde farklı bir şey fark ettiniz mi? Eğer etmediyseniz daha yakından incelemenizi öneririz. Morpht_me adlı Instagram hesabı olan 25 yaşındaki Fransız öğrenci, photoshop ile ünlüleri karıştırıyor. 60 binden fazla takipçisi olan sosyal medya hesabı 2 hatta 4 ünlüyü photoshop yardımıyla birleştiriyor. Gelin o ünlülere göz atalım...

  • 1Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    1|28

    Megan Fox & Bella Hadid

  • 2Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    2|28

    Amy Adams & Emma Stone

  • 3Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    3|28

    Brad Pitt & Leonardo Dicaprio

  • 4Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    4|28

    Billie Eilish & Cara Delevingne

  • 5Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    5|28

    Kristen Stewart & Megan Fox

  • 6Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    6|28

    Jason Momoa & Chris Hemsworth

  • 7Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    7|28

    Chris Evans & Chris Pratt & Chris Hemsworth & Chris Pine

  • 8Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    8|28

    Dua Lipa & Gal Gadot

  • 9Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    9|28

    Chris Pratt & Michael Fassbender

  • 10Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    10|28

    Nina Dobrev & Megan Fox

  • 11Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    11|28

    Natalie Portman & Millie Bobby Brown

  • 12Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    12|28

    Henry Cavill & Christopher Reeve

  • 13Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    13|28

    Lady Gaga & Scarlett Johansson

  • 14Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    14|28

    Rami Malek & Bruno Mars

  • 15Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    15|28

    Jason Momoa & Chris Hemsworth

  • 16Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    16|28

    Lana Del Rey & Megan Fox

  • 17Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    17|28

    Zendaya & Zoe Kravitz

  • 18Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    18|28

    Kiernan Shipka & Emma Watson

  • 19Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    19|28

    Kendall Jenner & Taylor Hill

  • 20Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    20|28

    Eminem & Tom Hardy

  • 21Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    21|28

    Amber Heard & Barbara Palvin

  • 22Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    22|28

    Emilia Clarke & Carice Van Houten

  • 23Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    23|28

    Emma Watson & Lily Collins

  • 24Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    24|28

    Antoine Griezmann & Leo Messi

  • 25Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    25|28

    Tom Holland & Tom Hardy & Tom Hiddleston

  • 26Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    26|28

    Margot Robbie & Elizabeth Olsen

  • 27Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    27|28

    Scarlett Johansson & Taylor Swift

  • 28Kim olduklarını bulabildiniz mi?
    28|28

    Sophie Turner & Maisie Williams

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