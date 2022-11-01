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Kimberley Walsh: O ölüm döşeğindeyken hamile kaldığım için utandım

'Girls Aloud' grubu üyelerinden Sarah Harding, 5 Eylül 2021'de kanser nedeniyle hayata veda etmişti. Grup arkadaşı Kimberley Walsh, Harding'in hasta yatağının başucunda yaşanan bir olayı ilk kez anlattı

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  • Kimberley Walsh: Sarah Harding ölüm döşeğindeyken hamile kaldığım için utandım - Magazin haberleri

    Bir döneme damga vuran 'Girls Aloud' adlı müzik grubunun üyesi olan Sarah Harding, 2020'de meme kanserine yakalandığını ve hastalığın tüm vücuduna yayıldığını duyurmuştu.

    Hastalıkla mücadelesini ve bu durumun hayata bakışını nasıl değiştirdiğini 'Hear Me Out' (Bana Kulak Verin) adlı kitabında anlatan Harding, 5 Eylül 2021'de hayatını kaybetmişti.
  • Kimberley Walsh: Sarah Harding ölüm döşeğindeyken hamile kaldığım için utandım - Magazin haberleri

    MUTLU HABERİ ARKADAŞIYLA PAYLAŞAMADI

    Sarah Harding'i vefat etmeden önce 'Girls Aloud'daki grup arkadaşları zor zamanlarında yalnız bırakmamıştı. O üyelerden biri olan Kimberley Walsh, Harding'in hasta yatağının başucunda yaşanan bir olayı, ilk kez anlattı. 40 yaşındaki Walsh, arkadaşı Sarah, bütün vücudunu saran hastalık yüzünden zor zamanlar geçirirken, üçüncü kez hamile kaldığını ama bu mutlu haberi onunla paylaşamadığını itiraf etti.
  • Kimberley Walsh: Sarah Harding ölüm döşeğindeyken hamile kaldığım için utandım - Magazin haberleri

    "ONA YENİ BİR ACI VERMEK İSTEMEDİM"

    Walsh, Sophie Ellis Bextor'ın sunduğu Spinning Plates adlı podcast yayınına konuk oldu. Kimberley Walsh, grup arkadaşı Sarah Harding'in meme kanserine yakalandığı belli olduktan bir ay sonra üçüncü bebeğine hamile kaldığını öğrendiğini anlattı. Walsh, gördüğü kemoterapi tedavisi yüzünden anne olma şansını yitiren ve bu yüzden gözyaşı döken Harding'e yeni bir acı vermemek için bu mutlu haberi ondan sakladığını belirtti. Kimberley Walsh, arkadaşı hastalıkla mücadele ederken hamile kaldığı için kendini suçlu hissettiğini ifade etti. Walsh, bütün bunları anlatırken de gözyaşlarını tutamadı.
  • Kimberley Walsh: Sarah Harding ölüm döşeğindeyken hamile kaldığım için utandım - Magazin haberleri

    Kimserley Walsh, o dönemdeki duygularını şöyle anlattı: "Kişisel olarak bazı açılardan benim için çok zor zamanlardı. Sarah'nın durumunun kötü olduğunu öğrendikten bir süre sonra üçüncü kez hamile kaldım ve bunu ona söylemek istemedim" dedi. Walsh, daha sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konu hakkında düşündüğüm zaman duygusallaşıyorum. Onun anne olamayacağını biliyordum. Sarah beni her gördüğünde çocuklarımın nasıl olduğunu soruyordu. Ona bir süre tekrar hamile olduğumu söylemedim. Bunun tuhaf olduğunu biliyordum. Ona bu harika haberi vermeliydim. Sonra şöyle düşündüm: 'Bunu ona şu anda söyleyemem."
  • Kimberley Walsh: Sarah Harding ölüm döşeğindeyken hamile kaldığım için utandım - Magazin haberleri

    "SARAH GERÇEĞİ ANLADI"

    Fakat Walsh'un anlattığına göre Sarah Harding, sezgileriyle arkadaşının hamile olduğunu anladı. Kimberley Walsh, O anı da şöyle anlattı: "Ve Sarah, her zamanki Sarah idi. Beni aradı ve 'Görüyorum ki yeni bir bebek sahibi olacaksın. Sen iyi misin?' diye sordu." Walsh, arkadaşının bu sorusu üzerine gerçeği yani hamile olduğunu ona açıkladığını ekledi. Şarkıcı, "Ona hamilelik haberini vermediğim için utanç hissettim. Ama ona yeni bir acı vermeye dayanamazdım" dedi. Walsh, daha sonra online olarak Sarah Harding ile görüntülü görüşme yaptıklarını ve ardından kendini daha iyi hissettiğini sözlerine ekledi.
  • Kimberley Walsh: Sarah Harding ölüm döşeğindeyken hamile kaldığım için utandım - Magazin haberleri

    "ASLA ANNE OLAMAYACAĞINI BİLİYORDU"

    Walsh, hastalıkla mücadele eden arkadaşı Sarah Harding ile anne olmak hakkında konuştuklarını "Anne olamayacağını biliyordu ve bu konu hakkında dürüst bir şekilde konuştuk. Sonunda Sarah bebeğimle tanıştı ve üç çocuğumla vakit geçirdi, bundan hoşlandı ve bana sorular sordu. Bu benim kalbimi kırdı. Ama aynı zamanda çocuklarım onunla vakit geçirdiği için de mutlu hissettim" sözleriyle anlattı.
  • Kimberley Walsh: Sarah Harding ölüm döşeğindeyken hamile kaldığım için utandım - Magazin haberleri

    "HASTALIK YAYILDI"

    Sarah Harding, kötü haberi 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

    Harding, bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiğini ve hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de yayıldığını söylemişti. Ancak ünlü isim, geçtiğimiz yıl 39 yaşında hayata veda etmişti.
  • Kimberley Walsh: Sarah Harding ölüm döşeğindeyken hamile kaldığım için utandım - Magazin haberleri

    ACI HABERİ ANNESİ DUYURMUŞTU

    Acı haberi şarkıcının annesi Marie Hardman, kızının sosyal medya hesabından duyurmuştu. Hardman, paylaşımında, "Bugün güzel kızım Sarah'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. Geçen yıl boyunca gösterdikleri destek için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, Sarah için dünyalara bedeldi ve sevildiğini bilmek ona büyük bir güç ve rahatlık verdi. Bu korkunç hastalığa karşı verdiği mücadeleyle anılmak istemeyeceğini biliyorum. O bir yıldızdı ve umarım hastalığı yerine bununla hatırlanabilir" ifadelerini kullanmıştı. 
  • Kimberley Walsh: Sarah Harding ölüm döşeğindeyken hamile kaldığım için utandım - Magazin haberleri

    "BİR PARÇAMIZ ARTIK BURADA DEĞİL" DEMİŞTİ

    Sarah Harding'in 'Girl Aloud' grubundaki arkadaşları da kendi sosyal medya hesaplarından, şarkıcı için duydukları üzüntüyü ifade etmişti. Grup arkadaşı Nicola Roberts, "Kesinlikle yıkıldım ve bu günün geldiğini kabul edemiyorum. Kalbim ağrıyor ve bütün gün birlikte yaptığımız her şey aklımdan geçti" demişti. Roberts, daha sonra sözlerine, "Bir parçam ya da bir parçamız artık burada değil. Ve bu acı verici, son derece acımasız" ifadelerini eklemişti.
  • Kimberley Walsh: Sarah Harding ölüm döşeğindeyken hamile kaldığım için utandım - Magazin haberleri

    "KELİMELER YETMEZ"

    Müzik grubunun diğer üyesi Nadine Coyle de sosyal medya paylaşımında çok üzgün olduğunu dile getirip, "Bu kız hakkında ve onun benim için neler ifade ettiği hakkında kendimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Birçoğunuzun da böyle hissettiğini biliyorum" demişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News.

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