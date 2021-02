THE SILENCE OF THE LAMP-KUZULARIN SESSİZLİĞİ

(Jodie Foster-Michelle Pfeiffer)



Michelle Pfeiffer, geçtiğimiz günlerde New Yorker dergisine filmdeki FBI ajanı Clarice Starlign rolünü filmin sonunu ve mesajını sevmediği için reddettiğini açıkladı. Sinema tarihinin en korkunç karakterlerinden Hannibal Lecter'ın karşısına Clarice rolüyle Jodie Foster çıktı. Foster, bu rolle 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 2. Oscar'ını kazandı.