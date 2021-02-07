THE MATRIX

(Keanu Reeves-Will Smith)



Filmin yaratıcıları Wachovski Kardeşlerin efsanevi Neo karakteri için ilk düşündükleri isim Will Smith'ti. Ancak rol Keanu Reeves'in oldu. Smith 2004 yılında bir röportajda rolü neden kabul etmediğni şu sözlerle anlattı: "Aslında filmde rol almayı istiyordum ancak senaryoyu anlamadım. Sonra Keanu'yu izledim, bunu nadiren söylerim ama ben oynasam filmi mahvedebilirdim. O dönem aktör olarak o filmi yapacak kadar zeki değildim"