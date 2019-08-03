Vatandaşların acil durumlarda ilk aradığı yer olan, 112 Acil Çağrı Merkezlerine, 2019 yılının 7 ayında toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldi. Bunların 6 milyon 989 bin 22’sini asıllı çağrılar oluştururken, 13 milyon 947 bin 30’unu ise yanı yüzde 66,6’sını asılsız çağrılar oluşturdu. 112 Acil Çağrı Merkezlerini, adres sorma, telefon deneme, sipariş verme gibi nedenlerle gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 167 kişiye 250 TL idari para cezası uygulandı.

44 İLDE HAYATA GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların olası acil durumlarda, yaşadıkları panik ile acil çağrı numaralarını karıştırmasını önlemek, yardım çağrısında bulunanlara daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesini sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi'ni 44 ilde hayata geçirdi. Proje kapsamında vatandaşlar acil durumlarda; 115 Polis İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangın, 112 Sıhhi İmdat ve 122 AFAD numaralarına tek bir numaradan, 112'den yardım çağrısında bulunabiliyor. 112'ye gelen yardım çağrısı merkezdeki görevliler tarafından anında ilgili konu uzmanlarına (emniyet, sahil güvenlik, itfaiye vs.) bildirilerek olay yerine ekipler sevk ediliyor.

REAKSİYONU SÜRESİ 2.71 SANİYEYE DÜŞTÜ

Acil müdahaleyi gerektirecek bir olayda; ambulans, trafik ve asayiş ekipleri, itfaiye, AFAD birimlerinin olay yerine en kısa zamanda intikal etmesi ve bunların aynı anda doğru bir şekilde koordine edilmesi çok büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 44 ilde faal olan Acil Çağrı Merkezleri için en önemli unsur Çağrı Alıcı Reaksiyon süreleri oluşturuyor. Bir yıllık Çağrı Alıcı Reaksiyon ortalama süresi 2.87 saniyeyken, son 1 ayda bu süre 2.71 saniyeye kadar düştü.

YÜZDE 66 GEREKSİZ MEŞGUL ETTİ

Vatandaşların acil yardım çağrısında bulunduğu 112 hattında yaşanan en büyük sorun ise adres sorma, telefon deneme ya da sipariş verme gibi gereksiz yere meşgul etmeden kaynaklanıyor. Vatandaşların her an kendilerinin de acil bir durum içinde olabileceği gerçeğini akılda tutarak 112 Acil Çağrı Merkezi numarasını gereksiz yere meşgul etmemeleri gerekiyor. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bu hayati önemin kavranamadığı yönünde. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 2019 yılının ilk 7 aylık döneminde toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldi. Bunların 6 milyon 989 bin 22’sini asıllı çağrılar oluştururken, 13 milyon 947 bin 30’unu ise yanı yüzde 66,6’sını asılsız çağrılar oluşturdu. Hayati öneme sahip 112 Acil Çağrı numarasını en bilinçli kullanan iller Çanakkale, Denizli, Muğla ve Niğde oldu.

167 KİŞİYE PARA CEZASI UYGULANDI

Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi hattına asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden 167 kişiye 250 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kanuni değişikliklerle 112 Acil Çağrı Merkezlerini adres sorma, telefon deneme, sipariş verme gibi nedenlerle gereksiz meşgul edenlere ve asılsız çağrıda bulunanlara idari para cezasının etkin uygulanması talimatı verildi.