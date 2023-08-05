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        Haberler Yaşam Kimin yaptığı bilinmeyen gizemli oyuk merak uyandırıyor

        Kimin yaptığı bilinmeyen gizemli oyuk merak uyandırıyor

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan oyuk dikkat çekiyor. Köy sakinleri gizemli oyuğun incelenmesini istiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 17:13
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        Sivas’ın Yıldızeli ilçesine 15 kilometre uzakta olan Bakırcıoğlu köyünde bulunan ve kral mezarlarını andıran oyuk dikkat çekiyor. Köy girişinde bulunan dağ üzerinde oyularak yapılan taş oda, dikdörtgen kapısı ile köyün girişinde ziyaretçileri karşılıyor.

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        Kademeli kapı işlemesi bulunan ve içerisi kubbe şeklinde olan oyuğun kimler tarafın ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Köyde yaşayan vatandaşlar gizemli oyuğun incelenmesini istiyor.

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        "ÇEKİÇLE OYULMUŞ"

        Bakırcıoğlu köyünde yaşayan Veysel Koç, birilerinin burayı oyduğunu ama kim tarafından yapıldığını bilmediğini ifade ederek, “Biz buraya taş oda diyoruz. Birileri çekiçle burayı oymuş. İçerisi normal bir çocuk odası kadar ve kubbe şeklinde.

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        İçeride ses çok güzel yankı yapıyor. Biz çocukken sürekli buraya giriyorduk. İçerisinde taştan başka hiçbir şey yok. Biz alıştık ama köye ilk kez görenlerin dikkatini çekiyor. Arabayı buraya park edip bize soruyorlar" dedi.

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        #gizemli oyuk
        #Kimin yaptığı bilinmeyen oyuk
        #haberler
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