Kimin yaptığı bilinmeyen gizemli oyuk merak uyandırıyor

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İçeride ses çok güzel yankı yapıyor. Biz çocukken sürekli buraya giriyorduk. İçerisinde taştan başka hiçbir şey yok. Biz alıştık ama köye ilk kez görenlerin dikkatini çekiyor. Arabayı buraya park edip bize soruyorlar" dedi.