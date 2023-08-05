Kimin yaptığı bilinmeyen gizemli oyuk merak uyandırıyor
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan oyuk dikkat çekiyor. Köy sakinleri gizemli oyuğun incelenmesini istiyor
Sivas’ın Yıldızeli ilçesine 15 kilometre uzakta olan Bakırcıoğlu köyünde bulunan ve kral mezarlarını andıran oyuk dikkat çekiyor. Köy girişinde bulunan dağ üzerinde oyularak yapılan taş oda, dikdörtgen kapısı ile köyün girişinde ziyaretçileri karşılıyor.
Kademeli kapı işlemesi bulunan ve içerisi kubbe şeklinde olan oyuğun kimler tarafın ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Köyde yaşayan vatandaşlar gizemli oyuğun incelenmesini istiyor.
"ÇEKİÇLE OYULMUŞ"
Bakırcıoğlu köyünde yaşayan Veysel Koç, birilerinin burayı oyduğunu ama kim tarafından yapıldığını bilmediğini ifade ederek, “Biz buraya taş oda diyoruz. Birileri çekiçle burayı oymuş. İçerisi normal bir çocuk odası kadar ve kubbe şeklinde.