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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kimlik bilgilerinin çalındığı iddialarına yalanlama - İş-Yaşam Haberleri

        Kimlik bilgilerinin çalındığı iddialarına yalanlama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığı haberlerini doğruladığına ilişkin haberlere yalanlama getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 17:07 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:07
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        Kimlik bilgilerinin çalındığı iddialarına yalanlama
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        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bu bilgiyi doğruladığına ilişkin haberleri yalanladı.

        Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği tespit edilmiştir. Bahse konu haberlerde geçen, "85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

        Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, "85 milyonun kimlik bilgileri çalındı" şeklinde servis edilmektedir. Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

        * Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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