Kimlik bilgilerinin çalındığı iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bu bilgiyi doğruladığına ilişkin haberleri yalanladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği tespit edilmiştir. Bahse konu haberlerde geçen, "85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.