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KİMLİK HARÇ ÜCRETLERİ 2024: Kimlik ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre; Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde (yaklaşık yüzde 58) artırıldı. Peki, kimlik ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar... Habertürk Giriş: 28.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:57 facebook

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Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Peki, 2024 Kimlik ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

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2024 KİMLİK DEFTER BEDELİ NE KADAR OLDU? Resmi Gazete'de yayımlanan son bilgilere göre yeni kimlik kartlarının defter bedeli 130 TL, kayıp kimlik için ödeme ücreti ise 260 TL oldu.