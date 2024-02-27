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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Avcılar'da kimlik sorulunca polise ateş açtılar! - Son dakika haberler

        Avcılar'da şüpheli kişiler kontrol sırasında polise ateş açtı!

        İstanbul Avcılar'da polis ekiplerinin şüpheli gördüğü ve kimliklerini kontrol etmek istediği kişiler polise ateş açtı. Olayda saldırganlar ile emniyet güçleri arasında çatışma çıktı. Emniyet güçlerinden yaralanan olmazken saldırganların gözaltına alındığı kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 09:51 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:57
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        Kimlik sorulunca polise ateş açtılar!
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        Avcılar’da polis ekiplerinin şüphelenerek bilgilerini kontrol etmek istediği kişiler, durumu reddederek polis ekiplerine ateş açtı.

        İHA'nın haberine göre saldırganlar ile ekipler arasında çatışma yaşanırken olayda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Polis ekipleri, sokak üzerinde yürüyen ve şüpheli görülen kişileri durdurarak bilgilerini kontrol etmek istedi.

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        Durumu reddeden kişilerden bir veya birden fazla kişi polis ekiplerine ateş açtı. Saldırganlar ile ekipler arasında çatışma çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

        Olayda polis ekiplerinden yaralanan olmazken konu ile ilgili çok sayıda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise sokakta çalışma yaptı.

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