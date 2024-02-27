Avcılar’da polis ekiplerinin şüphelenerek bilgilerini kontrol etmek istediği kişiler, durumu reddederek polis ekiplerine ateş açtı.

İHA'nın haberine göre saldırganlar ile ekipler arasında çatışma yaşanırken olayda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Polis ekipleri, sokak üzerinde yürüyen ve şüpheli görülen kişileri durdurarak bilgilerini kontrol etmek istedi. REKLAM Durumu reddeden kişilerden bir veya birden fazla kişi polis ekiplerine ateş açtı. Saldırganlar ile ekipler arasında çatışma çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.