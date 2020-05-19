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Batman Valiliğinden yapılan açıklamada: “Bazı basın organları ve internet haber sitelerinde yapılan haberler ile sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulmuştur" denildi.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, açıklamaya şöyle devam edildi: 15 Mayıs 2020 Cuma günü saat 12.45 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde Maske denetimi yapan emniyet müdürlüğü ekiplerine kimlik göstermemekte direnen bir şahıs ile ilgili polis memurları tarafından yasal işlem yapılmıştır. Olayla ilgili olarak 'Orantılı güç kullanımı” ilkesinin ihlal edilip edilmediğine dair Valiliğimizce idari tahkikat başlatılmıştır."