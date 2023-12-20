Haberler Gündem Kimlik ve ehliyet yenileme son gün tarihi: 2023 Eski tip ehliyet ve kimlik yenileme ne zaman yapılacak, süre uzatıldı mı?

Ehliyet ve kimlik yenileme yapmayanlar dikkat: Çipli kimliğe geçiş için son günler Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi araştırması Aralık ayının son günlerine girilmesiyle sıklaştı. 2016'da başlayan çipli kimlik uygulamasına henüz geçmeyenler için kritik günlere girildi. Ayırca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü eski tip sürücü belgesi değiştirme süresini uzattı. İşte 2023 kimlik ve ehliyet yenilme ücreti ve son gün tarihi hakkında güncel bilgiler... Habertürk Giriş: 20.12.2023 - 00:16 Güncelleme: 20.12.2023 - 00:16 facebook

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Kimlik ve ehliyet yenileme son gün tarihine kısa bir süre kaldı. Hatırlanacağı üzere 2023 itibarıyla banka işlemlerinde çipli kimlik zorunlu hale getirildi.Eski tip kimlik kartı değiştirme işlemleri içni Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden randevu alınması gerekiyor. İşte 2023 sürücü belgesi ve kimlik yenileme ücreti ile son gün tarihi detayları...

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KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN TARİHİ NE ZAMAN? TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.