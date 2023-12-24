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        Haberler Gündem Kimlik ve ehliyet yenileme son tarih: 2023 Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme süresi uzatıldı mı, ücreti ne kadar?

        Çipli kimlik ve ehliyete geçmeyenler dikkat: Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme için son günler

        Ehliyet ve kimlik yenileme son gün tarihi belli oldu. 2016 yılında hayatımıza giren çipli kimlik uygulamasına henüz geçmeyenler için kritik günler başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü eski tip sürücü belgesi yenileme süresini uzatırken; kimlik yenileme tarihinde son günlere girildi. İşte 2023 kimlik ve ehliyet yenileme ücreti ile eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme son gün tarihine dair güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:55
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        Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi araştırması Aralık ayının son günlerine girilmesiyle sıklaştı. Bilindiği üzere 2023 itibarıyla banka işlemlerinde çipli kimlik uygulaması zorunlu hale getirildi. Yeni uygulamaya geçmek isteyenler kimlik ve sürücü belgesi yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden randevu alması gerekiyor. İşte 2023 ehliyet ve kimlik yenileme ücreti ve son tarihi detayları...

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        KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN TARİHİ NE ZAMAN?

        TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

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        KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır. Randevau günüzde eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınızla birlikte gittiğiniz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemini yapabilirsiniz.

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        2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Kimlik yenileme ücretinin randevu öncesinde yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında şu şekilde güncellenmişti;

        Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

        Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

        Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

        Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

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        EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI

        Yeni ehliyet sistemine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

        İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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