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        Haberler Gündem Kimlik ve ehliyet yenilemek için son tarih 2023 | Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme ne kadar, son gün ne zaman?

        Eski tip ehliyet ve kimliği olanlar dikkat!

        Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi araştırmaları sürüyor. Sene sonuna gelirken 2016'da başlayan çipli kimlik uygulamasına henüz geçmeyenler için kritik açıklama geldi. Uzatılan kimlik ve ehliyet yenileme son gün tarihi ve ücreti hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 19:49 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:49
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        1

        Kimlik ve ehliyet yenileme son gün tarihi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Bilindiği gibi, 2023 itibarıyla banka işlemlerinde çipli kimlik zorunlu hale getirildi. Eski tip kimlik kartını değiştirmek isteyenler için merak edilenler paylaştık. İşte 2023 sürücü belgesi ve kimlik yenileme ücreti ile son gün tarihi ayrıntıları...

        2

        EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI

        Yeni ehliyet sistemine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

        İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

        3

        KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

        TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

        4

        KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır. Randevau günüzde eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınızla birlikte gittiğiniz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemini yapabilirsiniz.

        5

        2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Kimlik yenileme ücretinin randevu öncesinde yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında şu şekilde güncellenmişti;

        Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

        Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

        Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

        Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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