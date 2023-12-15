Haberler Gündem KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME SON TARİHİ 2023 | Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi uzatıldı mı?

Eski tip ehliyet ve kimliği olanlar dikkat! Sürücü belgesi ve kimlik yenileme için son gün ne zaman? Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi Aralık ayının bitmesine günler kala araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile eski tip sürücü belgesi değiştirme süresini uzattı. İşte 2023 eski tip kimlik ve ehliyet son yenilme tarihi detayları... Habertürk Giriş: 15.12.2023 - 13:41 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:41 facebook

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Eski tip ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi için gözler Nüfus Müdürlüğü açıklamasına çevrildi. 10 yıllık geçerlilik süresi bulunan T.C. kimlik kartları 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibarıyla yenilenir. Eski kimlik kartı değiştirme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden randevu alınır. Öte yandan 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme son tarihi de uzatılmıştı. İşte 2023 sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihine ilişkin merak edilenler...

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KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.