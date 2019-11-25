Kimse Bilmez 23. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal'in başrollerini paylaştığı Kimse Bilmez dizisinde bu akşam da heyecan oldukça yüksekti. İşte Kimse Bilmez'in 24. yeni bölüm fragmanı ve 23. son bölümünde yaşananlar...

KİMSE BİLMEZ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ali Hoca benim öz abimmiş!"

KİMSE BİLMEZ 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşim sensin!

Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı?

Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?