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'Kimse çocuklara bir şey olmaz diye düşünmesin'

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) teşhisiyle yoğun bakımda 21 gün tedavi gören 9 yaşındaki Edanur Yağcı yaşadıklarını anlattı

'Kimse çocuklara bir şey olmaz diye düşünmesin'
'Kimse çocuklara bir şey olmaz diye düşünmesin'
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AA

Salihli Belediyesinde çalışan Gökhan Yağcı ile Aile Sağlığı Merkezinde hemşire olarak görev yapan Hacer Yağcı çifti ve kızları Edanur Yağcı'ya 15 Kasım'da Covid-19 teşhisi kondu.

Yağcı ailesi, gördükleri tedavinin ardından sağlıklarına kavuştu ancak Edanur 5 Ocak'ta yeniden ateşlendi.

Edanur'a götürüldüğü Salihli Devlet Hastanesinde apandisit teşhisi kondu. Ameliyata alınan küçük kızda, bir gün sonra hipertansiyon ve solunum sıkıntısı görüldü. Doktorlar bu kez küçük kıza, Covid-19'a bağlı olarak ortaya çıkan MIS-C teşhisi koydu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Edanur, çocuk yoğun bakım servisinde solunum ve ECMO cihazına bağlandı. Bu sürede 9. yaş gününü hastanede kutlamak zorunda kalan Edanur, 21 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

HASTANE ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Küçük yaşta büyük bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalan Edanur Yağcı, özellikle yoğun bakım sürecinin kendisi için çok korkutucu geçtiğini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının her zaman ilgisini gördüğünü belirten Yağcı, "(Kimse çocuklara bir şey olmaz) diye düşünmesin. Herkes özellikle çocuklar maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etsin" dedi.

Doğum günü olan 17 Ocak'ta ECMO cihazından çıktığını ve hastanede kutlama yaptıklarını anlatan Yağcı, "Hastane benim için çok önemli. Öğretmenimiz derste, herhangi bir binanın maketini yapmamızı istedi. Ben, hastanenin maketini yaptım. Çok seviyorum bu hastaneyi. Burada bana çok iyi baktılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı belki burada bile olamazdım ve bu maketi yapamazdım." şeklinde konuştu.

"ANNELERİN DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

Anne Hacer Yağcı, hemşire olmasına karşın MIS-C hastalığını, kızı yakalandıktan sonra öğrendiğini söyledi.

Ailecek zor günler geçirdiklerini dile getiren Yağcı, "Özellikle annelerin dikkatli olması lazım. Çocukları Covid-19 geçirdikten belli bir süre yeniden ateşlenirse hemen sağlık kurumuna başvursunlar. Kızım yeniden sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Ona bol bol sarılıyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Gökhan Yağcı ise kızının yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

Yağcı, "Kızımız doktorların uyguladığı tedavi sayesinde yeniden sağlığına kavuştu. Covid-19'un ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu biz yaşayarak gördük. İnsanları bu salgın karşısında çok dikkatli olmalarını istiyorum. Biz kızım taburcu olmasına rağmen hala evimizde maske takıyoruz." diye konuştu.

MIS-C nedir?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl, MIS-C hastalığının Kovid-19 geçiren çocuklarda 1 ya da 2 ay sonra ortaya çıkabildiğini belirtti.

MIS-C hastalığının çok tehlikeli olduğuna dikkati çeken Anıl, şunları kaydetti: "Bu hastalık çocuklarda kalp, akciğer, beyin, böbrek gibi organların fonksiyonlarını bozuyor. Edanur da bize getirildiğinde kalp fonksiyonları çok kötüydü ve ağır bir tablodaydı. Hastamıza uyguladığımız ilaçların yanı sıra ECMO cihazına bağladık. Hastanın kanını alıp oksijenlendirip yeniden verdik. Edanur'un sağlığına kavuşup yeniden doğması hem bizi hem de ailesini çok mutlu etti. Bu hastalığın en belirgin özelliği çocuklarda ateşin yükselmesi, vücutta döküntü, gözlerde kızarıklık, karın ağrısı, ishal. Bu durum çoğu zaman apandisitle de karıştırılıyor."

Anıl, Türkiye'de MIS-C hastalığına karşı zamanında müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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