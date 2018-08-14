"Kimse geleceğin mesleklerini bilmiyor, ama içeriğinde ne olduğunu biliyoruz”

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Rektör Yardımcısı Prof Dr. Erhan Erkut Habertürk’te yayınlanan Yolun Başındayken programının konuklarıydı. Dr. Görkem İldaş’ın hazırlayıp sunduğu programda üniversite eğitimi masaya yatırıldı.



Türkiye’deki üniversitelerin 19. Yüzyıl tekniği ile ders vermeye devam ettiğini belirten Prof. Dr. Erhan Erkut, “Nakil usulü ile ders vermeye devam ediyorlar. Halbuki Z kuşağı bunu net olarak reddediyor. Kürsüden konuşan hocayı dinlemiyorlar. Üniversitelerin onların öğrenme stillerine daha yakın stilleri olması lazım” dedi.



Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmeyi öğrendiklerine dikkat çeken Erkut, “Bunlar zaten internet çocukları, YouTube’dan, videodan öğreniyorlar. Üniversitenin bu çocuklar nasıl öğreniyor konusuna kafa yorması lazım. Biz böyle öğrenmiştik bunlar da böyle öğrensin demekle olmuyor. Z kuşağı ile üniversite arasında büyük bir uçurum oluştu” ifadesini kullandı. MEF Üniversitesi’nde uygulanan Flipped Learning sitemini anlatan Erkut, bu yöntemle 21. Yüzyıl becerilerinin dersin içine entegre edilebildiğini söyledi.

Prof. Dr. Muhammed Şahin de “hoca bilge kişi, öğrenci de o bilgeliği öğrenen kişi” devrinin kapandığını vurguladı ve “dünya aktif öğrenmeye doğru gidiyor” dedi. Şahin yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması için özgür ortam sağlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de 80’in üzerinde Teknokent olduğuna değinen Prof. Şahin, hepsinin birbirine benzediğini belirterek şöyle devam etti:

“Eleştirmek için söylemiyorum ama olağanüstü bir şeyler ortaya çıkmıyor. Girişimcilik ve inovasyon gibi kavramları Türkiye’de tüketmeyi iyi biliyoruz. İyi organizasyonlar düzenliyor iyi konuşmacıları çağırıyoruz. Peşrev çekiyoruz ama bir türlü el ense çekemiyoruz. Ve bunu da bilim ve teknolojideki göstergelerde görüyoruz. Ekosistem birbirini destekleyen sistemlerdir. Türkiye’deki bu faaliyetler darmadağın bir profil çiziyor. Yakın gelecekte her şeyin interneti olacak yapay zeka ve bütün sistemi besleyecek enerji kaynakları...”

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Peki teknolojideki hızlı gelişim meslekleri nasıl etkileyecek?



“Kimse geleceğin mesleğinin ne olacağını bilmiyor ama içeriğinde ne olduğunu biliyoruz” diyen Prof. Dr. Erhan Erkut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknoloji olacak, büyük veri olacak, yapay zeka olacak. Adaptasyon becerileri, inisiyatif alma, yaratıcılık öne çıkacak. Öğrenci hangi programda olursa olsun yapay zeka üzerine girişim kurmaya çalışan insanlarla birlikte olmalı. Girişimcilik bir kültür bir yaşam biçimidir. Her öğrenciyi girişimci yapacağız diye bir hedefimiz yok. Mezunları kendi haline bırakırsanız yüzde 4’ü ya da 5’i girişimci olur. Biz bu oranı yüzde 10’a, 15’e çekmeye çalışıyoruz. Yaratıcı, tutkulu insanlara ihtiyaç var. 21. Yüzyılda sadece disiplinle, itaatle ve zekayla bir yere gelinmez”

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