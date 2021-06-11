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Kimsesiz adam kaldırımda ölü bulundu

Bursa'da sokaklarda yatıp kalkan kimsesiz adam kaldırımda ölü olarak bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Memduh D.'nin cansız bedeni Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı

SON DAKİKA: Kimsesiz adam kaldırımda ölü bulundu - Haberler
İHA

Bursa'da sokaklarda yatıp kalkan kimsesiz adam kaldırımda ölü olarak bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesinde bulunan Öğretmenler Parkında meydana geldi. İddiaya göre, kimsesi olmadığı ve sokaklarda yatıp kalktığı öğrenilen 55 yaşındaki Memduh D.'nin kaldırımda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Durum üzerine polis ekipleri çevrede tedbir alırken, olay yeri inceleme ekipleri delil topladı. Savcılık incelemesinin ardından Memduh D.'nin cansız bedeni Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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