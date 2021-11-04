AA

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, Ekim 2021'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artışla 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün 10 aylık performansı değerlendirildiğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 20,5 milyar dolarlık ihracat yapılmış oldu.

Lübnan, ekim ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Ekimde Lübnan’ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Yunanistan, Almanya, Irak, Belçika, Hollanda, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İngiltere ve ABD oldu. İlk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 788,11 ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nde oldu.

Lübnan’a yapılan kimya ihracatı 123 milyon 329 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 109,29 arttı. Ekim ayında Lübnan’a en çok ihraç edilen ilk 5 ürün grubu sırasıyla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “yıkama müstahzarları”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun” ve “anorganik kimyasallar” oldu.

2021 Ocak-Ekim döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya, ABD, Irak, İtalya, Yunanistan, Belçika, İspanya, İngiltere ve Lübnan olarak ilk 10'da yer aldı.

EN ÇOK "PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ" İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekim ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 761 milyon 680 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada 571 milyon 66 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 171 milyon 165 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘gübreler’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘muhtelif kimyasal maddeler’ oldu. Ekim ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 301,30 ile gübreler sektöründe gerçekleşti.

"YILLIK BAZDA EN ÇOK İHRACAT YAPAN İKİNCİ SEKTÖR OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Kimya sektörünün ekim ayı performansı ile ilgili AA muhabirine değerlendirme yapan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ekim ayında kimya ihracatımız yüzde 34,14 artışla 2 milyar 316 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk on aylık ihracatımız ise yüzde 38,39 artışla 20,5 milyar dolar oldu. Ekim ayında en çok plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri ve anorganik kimyasallar ürünlerini ihraç ettik." diye konuştu.

Ekim ayında en çok ihracat yaptıkları ülkenin Lübnan olduğunu belirten Pelister, "Lübnan'ı Yunanistan ve Almanya takip etti. Yıllık bazda en çok ihracat yapan ikinci sektör olmaya devam ediyoruz. İhracatımızdaki bu başarı bizleri gururlandırıyor. Ekim ayı kimya sanayi ortalama kapasite kullanım oranına baktığımızda da eylül ayına göre artarak 73 seviyelerinden 75 seviyelerine yükseldiğini görüyoruz. Bu veriler bize umut verirken diğer yandan emtia fiyatlarındaki artışlar, kurdaki volatilite, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar, üretici ve ihracatçılarımızı zorluyor. Özellikle enerjiyi yoğun kullanan sektörümüzde ek maliyet olacak bu yüklerin kaldırılmasını ve kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. Bu sorunları aşabilirsek ihracatımız daha da artacaktır." şeklinde konuştu.