Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkii üzerinde kimyasal yüklü tankerin çaya uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza, Karabük-Çankırı Karayolu İsmetpaşa mevkii Musaefendi köprüsünde meydana geldi. Çankırı istikametine seyir halinde olan 47 yaşındaki Özcan Tunalı yönetimindeki kimyasal madde yüklü tanker Musaefendi köprüsü mevkiide çaya uçtu. Tankerin altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine ihbar üzerine AFAD, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda sürücü Tunalı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme yapıldıktan sonra hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Eskipazar Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca tankerdeki kimyasal maddenin suya karışması sonucu, çaydaki balıkların ölüleri kıyıya vurdu.

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