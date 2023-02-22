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Kimyasal yüklü tren raydan çıkmış, çevresel felakete yol açmıştı: ABD demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak

ABD'nin Ohio eyaletinde 3 Şubat'ta yoldan çıkarak çevresel felakete yol açan zehirli kimyasal yüklü trenin sahibi firmaya tüm zararı ödemesi talimatı verildi

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  • Kimyasal yüklü tren raydan çıkmış, çevresel felakete yol açmıştı: ABD demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak

    ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Ohio eyaletinde 3 Şubat'ta raydan çıkarak çevre felaketine yol açan zehirli kimyasal yüklü trenin sahibi firmaya, bölgeyi temizlemesini ve sebep olduğu zararın tazminini üstlenmesini emretti.

     

     
  • Kimyasal yüklü tren raydan çıkmış, çevresel felakete yol açmıştı: ABD demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak

    EPA yöneticisi Michael Regan basın toplantısında, Ohio'nun East Palestine bölgesinde gerçekleşen tren kazası sonucu kimyasal maddelerden zarar gören çevrenin temizlenmesi için demir yolu firması Norfolk Southern yetkililerinin derhal harekete geçmesi ve zehirli atıklardan kaynaklı tüm zararın sorumlu firma tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.

     

     
  • Kimyasal yüklü tren raydan çıkmış, çevresel felakete yol açmıştı: ABD demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak

    Regan basın açıklamasında, "Norfolk Southern treninin raydan çıkması, East Palestine sakinlerinin hayatlarını alt üst etti ve EPA'nın emri, şirketin bu topluluğun sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmaktan sorumlu tutulmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

     

     
  • Kimyasal yüklü tren raydan çıkmış, çevresel felakete yol açmıştı: ABD demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak

    Regan, "Açık konuşayım: Norfolk Southern, sebep olduğu pisliğin temizlenmesinin ve bu topluluk üzerinde yarattıkları travmanın bedelini ödeyecek." dedi.

     

     
  • Kimyasal yüklü tren raydan çıkmış, çevresel felakete yol açmıştı: ABD demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak

    EPA yöneticisi, Norfolk Southern şirketinin sorumluluklarından herhangi birini yerine getirmemesi durumunda, gerekli işin "hemen" kendileri tarafından yapılacağı ve firmanın söz konusu işin maliyetinin 3 katı ceza kesileceğini vurguladı.

     

     
  • Kimyasal yüklü tren raydan çıkmış, çevresel felakete yol açmıştı: ABD demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak

    Ohio Valisi Mike Dewine basın açıklamasında, mevcut yasalara göre böyle bir trenin eyalet sınırından geçerken bildirimde bulunmak zorunda olmadığı bilgisini paylaşarak, bunun tamamen yanlış, değiştirilmesi gereken bir yasa olduğunu kaydetti.

     

     
  • Kimyasal yüklü tren raydan çıkmış, çevresel felakete yol açmıştı: ABD demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak

    Öte yandan, Ohio Sağlık Departmanı, kazanın yaşandığı East Palestine bölgesinde yaşayan sakinlerin artan sağlık endişelerini gidermek için açtığı klinikte isteyen vatandaşlar için sağlık taramasına başladı.

     

     
  • Kimyasal yüklü tren raydan çıkmış, çevresel felakete yol açmıştı: ABD demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak

    KİMYASAL TAŞIYAN TRENİN YOLDAN ÇIKTIĞI KAZA

    ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı.

     

     
  • Kimyasal yüklü tren raydan çıkmış, çevresel felakete yol açmıştı: ABD demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak

    Patlama sonucu vagonlardaki kimyasal madde çevreye yayılarak büyük bir felakete neden oldu. Çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla nedeniyle bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.
  • Kimyasal yüklü tren raydan çıkmış, çevresel felakete yol açmıştı: ABD demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak

    Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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