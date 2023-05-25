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King Khalid Uluslararası Havalimanı, IC İçtaş İnşaat’a emanet

Dünyanın en büyük alana sahip havalimanlarından olan Suudi Arabistan King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın mühendislik ve yapım ihalesini IC İçtaş İnşaat kazandı. NASA’nın uzay mekikleri için alternatif uçuş alanı vazifesi gören King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın 1 ve 2’nci uluslararası terminalleri ile bağlantı binaları, IC İçtaş İnşaat tarafından yapılacak

King Khalid Uluslararası Havalimanı, IC İçtaş İnşaat’a emanet
HABERTURK.COM

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın yeni mühendislik ve yapım ihalesini IC İçtaş İnşaat ve ortağı Al Rashid Trading & Contracting Company (RTCC) kazandı. Proje kapsamında IC İçtaş İnşaat, Terminal 1 ve 2 ile bağlantı terminallerinin yeniden yapımını üstlenecek. IC İçtaş İnşaat, ortağı RTCC ile aynı havalimanının 3 ve 4’üncü terminallerinin mühendislik ve yapım işlerini de geçtiğimiz yıl tamamlamıştı.

IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez, havalimanı yapımında sahip oldukları deneyim ve nitelikli mühendislik kabiliyetlerini yurtdışına ihraç etmeye devam ettiklerini söyledi. Dönmez, King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın yenileme çalışmalarının, Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ortaya koyduğu 2030 vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
İbrahim Dönmez şöyle devam etti: “2030 Vizyonu, Suudi Arabistan’da ekonomik dönüşümün yapı taşını oluşturuyor. King Khalid Uluslararası Havalimanı bu planın önemli bir parçası. Ortağımızla birlikte bu dönüşümün parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. 40 yıl önce hizmete giren havalimanının, operasyon anlayışını daha modern bir işletme anlayışına taşıyoruz. Projeyi 24 ayda tamamlayacağız. Bizi bu başarıya taşıyan en kıymetli unsurlar; yüksek mühendislik ile işletme deneyim ve kabiliyetlerimizdeki mükemmellik ile yaptığımız her işte standartların bir adım ötesinde olma hedefimiz. Havalimanı yapım ve işletme konularındaki tecrübemizle kısa ve orta vadede yeni projelere imza atarak büyümeyi hedefliyoruz. Bu proje yetkinliklerimizin uluslararası arenada bir kez daha temsili açısından büyük önem taşıyor.”

YILDA 14 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLECEK

King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın yenileme projesinde 17 ülkeden 3.500 kişi çalışacak. 170.000 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek proje ile yılda toplam 14 milyon yolcuya hizmet verilecek. Proje kapsamında, 17 bin ton çelik imalatı ile 61 bin metrekare metal tavan, 65 bin metrekare traverten yer/duvar kaplama, 400 metrekare videowall sistemi, 117 adet asansör/yürüyen merdiven, bagaj taşıma sistemi, özel havalimanı sistemleri kurulacak. Tüm mimari bileşenler, elektromekanik ekipmanlar ve bilgi teknolojileri sistemleri değiştirilecek. Terminallerde 42 adet E-Gate sistemi ve 5 km. bagaj taşıma sistemi yer alacak.

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