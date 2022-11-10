'Kings & Queens of Opera' Zorlu PSM'de



Yılbaşına özel yeni albümünü dinleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan, Metropolitan Opera'nın yıldızı, Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından 2021 yılında Liyakat Nişanı’na layık görülen ünlü soprano Diana Damrau ve “Hamlet” ve “La Bohème” gibi unutulmaz prodüksiyonlarda da rol alan ünlü bas bariton Nicole Testé, “Kings & Queens of Opera” ile 25 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne konuk oluyor.

Alman orkestra şefi ödüllerinden biri olan ünlü Bad Homburg şef ödülünü kazanan Pavel Baleff’in şefliğindeki Kings of Queens of Opera’ya, Türkiye’nin ilk özel ve akademik sanat topluluğu, yaptığı iş birlikleriyle 2009 yılında “UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi” ilan edilen sanatın toplumsal yaşamda işlevsel kılınması misyonuyla hareket eden Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Eşsiz bir opera deneyiminin yaşanacağı gecede Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi ve daha pek çok usta bestecinin opera aryaları ve düetleri müzikseverlerle buluşturulacak