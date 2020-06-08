Bayern Münih'in Franssız yıldızı Kingsley Coman kariyerindeki 8. lig şampiyonluğuna hazırlanıyor! Henüz 23 yaşında olan ve 13 Haziran'da 24 yaşına girecek olan yıldız futbolcu, Borussia Dortmund'un Fortuna Düsseldorf deplasmanında yenilmesi durumunda kariyerindeki 8. lig kupasını kazanmış olacak. Ligue 1, Serie A ve Bundesliga'da lig şampiyonluğu tadan Coman, birçok meslektaşının başaramadığını henüz 24 yaşında elde etmiş olacak.

Futbola Paris Saint-Germain (PSG) altyapısında başlayan Fransız oyuncu, kariyerindeki iki lig şampiyonluğu, birer Lig Kupası ile Süper Kupa kaldırma başarısını profesyonel sözleşme imzaladığı kulübünde 2012-14 sezonları arasında yaşadı.

PSG ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeteneği ve hızı ile Juventus'un dikkatini çeken Coman, İtalya temsilcisi ile sözleşme imzaladı. Fransız futbolcu, siyah-beyazlı takımda ilk sezonunu 3 kupayla (lig, İtalya Kupası ile Süper Kupa) kapatırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise final turunda veda etti.

Juventus tarafından 2015-16 sezonunun başında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2 sezon boyunca 7 milyon avro karşılığında kiralanan Fransız kanat oyuncusu, başarılarına ara vermeden bu kulüpte de devam etti.

Arjen Robben'in sakatlıkla boğuştuğu dönemlerde aldığı süreleri iyi kullanarak gelecek vaat eden genç futbolcular arasına giren Kingsley Coman, iki yıl içinde Bavyera temsilcisinde 60 maçta 8 gol ve 13 asiste imza attı.