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Melendiz Dağı güney yamaçlarındaki yüzey araştırmaları kapsamında yapılan incelemelerden sonra burada kazı çalışması yapılması yönünde karar alındığına dikkati çeken Akdemir, "Kazılar düzenli olarak her yıl devam ediyor. Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso'nun başkanlığında yürütülen bu kazılar da demir çağ ve Helenistik dönemindeki yerleşim yerleriyle ilgili kazılar yapılıyor. 2011'den beri bu kazılarda 207 taşınabilir kültür varlığı Niğde Müzesine kazandırıldı. Daha önce burada önemli bir tapınak ortaya çıkarılmıştı." diye konuştu.