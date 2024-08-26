Kınık Höyük'te Orta Bronz Çağı'na ait sur kalıntıları ve yerleşim yeri bulundu

Bölgeyi bir şehir olarak tanımladıklarını ifade eden Pucci, "Elbette bir aşağı şehre sahip. Akropol alanında tepenin üzerinde yaşayan insanlar var ama bir de hemen yakın çevresinde çiftlik ve köy yerleşimleri de olan, oralara da hakim olan bir şehir. Bir krallık diyemeyiz tabii ki ama Bor Ovası'nda gördüğümüz alanın bir bölümüne hükmeden önemli bir şehir yerleşmesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.