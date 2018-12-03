Hakan Günday’ın unutulmaz romanı Kinyas ve Kayra’nın okuyucuyla buluşmasının 18 yılı dolayısıyla bir sergi hazırlandı.

Bu anlamda 'Kinyas ve Kayra 18 Yaşında' isimli sergi Galeri Işık Teşvikiye’de sergilenmeye başladı.

“Kinyas ve Kayra 18 Yaşında” sergisi Emre Orhun’un resimlediği romanın çizimlerinden oluşuyor. Kitaba özel hazırlanan ve romanın tüm kurgusunu gözler önüne seren 265 resim arasından seçilen yaklaşık 70 eserden oluşan sergideki resimler, kitabın yazarı Hakan Günday ile beraber seçildi. Orhun’un çini mürekkep ve scretch board tekniği kullanarak çizdiği resimler, Türkçe yeraltı edebiyatının ilk örneği sayılan romana anlam katan en çarpıcı görsellerden oluşuyor.

Modern hayatın her bireyde uyandırdığı 'basıp gitme' arzusunu gerçekleştiren Kinyas ve Kayra karakterlerinin başlarından geçenleri anlatan kitabı, yazarı Hakan Günday, sesli olarak okudu.

Sergi, 27 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında Galeri Işık Teşvikiye’de gezilebiliyor.

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