Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak. Enflasyon oranı sonrası kira artış zammı açıklanacak.

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI NASILDI?

Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 5.03 yıllık yüzde 42.12 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.35 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 56.35 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 58.51 olmuştu.