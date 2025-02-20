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        Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Ev sahipleri ve kiracıların gözü kira zammına çevrildi. TÜİK, her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini duyuruyor ve bu veriler, pek çok sektörde fiyatlandırma kararlarını doğrudan etkiliyor. Peki kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 10:06 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:09
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        Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2025 Mart ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri, pek çok farklı kalemin belirlenmesinde etkili olurken, kira zammı hesaplaması da bunlar arasında yer alıyor.

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        KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak. Enflasyon oranı sonrası kira artış zammı açıklanacak.

        ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI NASILDI?

        Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 5.03 yıllık yüzde 42.12 oldu.

        Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.35 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 56.35 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 58.51 olmuştu.

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        OCAK AYINDA YÜZDE 58.51 OLDU

        Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 1.04 yıllık yüzde 44.38 oldu.

        Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 58.51 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 58.51 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 60.45 olmuştu.

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