MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Martta, aylık enflasyon yüzde 3.16, yıllık enflasyon ise yüzde 68.50 oldu

TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.16, yıllık olarak ise yüzde 68.50 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 57.50 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 3.67, yıllık enflasyonun ise yüzde 69.32 gelmesi yönündeydi.

Şubatta, aylık enflasyon yüzde 4.53, yıllık enflasyon ise yüzde 67.07 olarak açıklanmıştı.