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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kira sınırı 2024: Yüzde 25 kira zam sınırı kalkıyor mu, bu sene de var mı ve ne zamana kadar geçerli? - Merak Edilenler Haberleri

        Milyonlarca kiracı bu soruyu soruyor: Yüzde 25 kira zam sınırı kalkıyor mu?

        Kira artışlarındaki yüksek oranları engellemek amacıyla getirilen yüzde 25'lik kira zam oranı sınırı, Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girmişti. Ancak daha sonra düzenleme ile ilgili uzatma kararı alınmış ve zam sınırı 2 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Şimdi, milyonlarca kiracı zam sınırının bu sene de devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, yüzde 25 kira zam sınırı kalkıyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 10:06 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:06
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        Kira zam oranlarındaki kontrolsüz yükselmeyi önlemek amacıyla getirilen yüzde 25'lik zam sınırı düzenlemesi 2022 tarihinde yürürlüğe girmişti. Şimdi milyonlarca kiracı, daha önce bir sene daha uzatılan zam sınırının 2024 yılında geçerli olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yüzde 25 kira zam sınırı kalkıyor mu? İşte, merak edilenler...

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        YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI KALKIYOR MU?

        Bir süredir, sosyal medyada 'yüzde 25'lik kira zam sınırının uzatıldığına' dair birtakım iddialar dolaşıyordu. Ancak söz konusu iddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi. Yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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        YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI UZATILACAK MI?

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yüzde 25 kira zam sınırının uzayacağı hakkında çıkan haberlerin gerçeği yanstmadığını belirtti ancak uygulamanın kaldırılması veya devam ettirilmesine yönelik bir açıklama da yapılmadı. Şu anda yüzde 25 kira zam sınırı konusu belirsizliğini koruyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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